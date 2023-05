Val Roia | Italia | Mondo Alluvioni e siccità fanno un' altra vittima | l' idroelettrico Ed è una vera sciagura

(Di sabato 27 maggio 2023) La centrale Tirreno Power di Airole, in Liguria, è l'esempio perfetto di come i cambiamenti climatici finiscono per compromettere quella che fra le energie rinnovabili è la migliore. Basta farci un giro per capire come e perché l'elettricità prodotta da fiumi e laghi è in declino negli ultimi due anni. Oltre al danno la beffa. Per compensare la minore produzione, si bruciano più gas e più carbone

