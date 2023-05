Usa | il corpo di una suora riesumato intatto dopo 4 anni La diocesi frena | ma per i fedeli è già miracolo video

(Di sabato 27 maggio 2023) Sta suscitando grande scalpore e ha già provocato il pellegrinaggio di centinaia di persone la scoperta, negli Usa, deldi unache appare pressochéa quattrodalla morte. Si tratta di suor Wilhelmina Lancaster, fondatrice delle Suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, un monastero a Gower, Missouri, a circa un’ora da Kansas City. La scoperta è avvenuta il 18 maggio, quando la bara è stata aperta per traslare i resti di suor Wilhelmina nella cappella del monastero. Negli Usa la scoperta deldi unapressochéa quattrodalla morte La notizia, riferita da Catholic News Agency, è stata presto ripresa da altre testate cattoliche, per poi finire sulla stampa nazionale statunitense e varcare i ...

Washington, 27 mag. (Adnkronos) – Centinaia di persone negli Stati Uniti si sono recate in un monastero di una piccola città del Missouri per vedere il corpo di una suora che apparentemente non ha seg ...