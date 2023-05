Urso | «Governo pensa a 1 mld di euro per fondo sovrano per il made in Italy»

L'idea dele' di togliere dal 'Pnrr progetti non congrui e non realizzabili nel tempo' e spostare i ... Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro '...'Sulla Via della Seta ci sara' una decisione che prendera' Palazzo Chigi e ilnel suo complesso. In Europa e' ancora in corso una riflessione'. Cosi' Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro 'Perche' occorre una politica industriale' ...L'attività mineraria in Italia, al contempo, è bloccata da decenni e seppur vi siano segnali verso l'adozione di un Piano Minerario Nazionale " il ministroha confermato che ilsta ...

Urso: «La normativa sulle auto Euro 7 è irrealizzabile» Il Sole 24 ORE

Fratelli d’Italia, la principale forza di governo nazionale, al festival dell’economia di Trento ha proiettato il suo modello vincente, come asse portante ...Il Direttore Generale della Asl Toscana sud est Antonio D'Urso premiato a Roma come Ambassador della sanità italiana ...