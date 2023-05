Uomini e Donne | la replica di Ida Platano alla frecciatina di Armando nei confronti di Riccardo Guarneri

Ieri, il noto e discusso cavaliere del trono over di, Armando Incarnato , ha scagliato un freccia particolarmente pungente nei confronti di Riccardo Guarnieri , condividendo sul suo profilo Instagram un post a Ida Platano nel quale, ...Oriana Marzoli paparazzata in compagnia di un ex tronista di. Subito si è parlato di una relazione alle spalle di Daniele Dal Moro , ma la realtà è diversa. A chiarire il rapporto tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e il tronista di U&D ...Alessandra Somensi è tornata a parlare di Luca Daffrè con il quale, fuori da, si è frequentata solamente una settimana. L'ormai ex coppia che si era formata nello studio di Maria De Filippi è scoppiata per l'incompatibilità di carattere, almeno così hanno ...

Nella querelle a distanza tra i due cavalieri di Uomini e Donne, arriva anche lei, Ida Platano l'ex dama del trono over alla quale Armando ha dedicato un post.Alessandra Somensi è tornata a parlare di Luca Daffrè con il quale, fuori da Uomini e Donne, si è frequentata solamente una settimana. L’ormai ex coppia che si era ...