United Rugby Championship | il Munster espugna il campo degli Stormers e si laurea campione

Per contribuire alla crescita del giovane e promettente pacchetto di mischia della franchigia ducale e per competere al meglio nei due tornei internazionali BKTChampionship ed EPCR ...Dalla prossima stagione il Premio del Presidente delloChampionship (Chairman's Award) sarà intitolato alla memoria di Leonardo Mussini, il responsabile Marketing e Comunicazione delle Zebre tristemente scomparso nel settembre 2021. Istituito ...Championship e finale del Top 10: ad arbitrare due bresciani.Championship e finale del Top 10 Saranno protagonisti nel fine settimana e arbitreranno rispettivamente la ...

Rugby - URC: come il Munster è tornato a giocarsi una finale OnRugby

Munster won the United Rugby Championship title as they beat the Stormers 19-14 in a pulsating final at DHL Stadium in Cape Town on Saturday.Munster battled to the very end to get their hands on their first piece of silverware since 2011 after overcoming Stormers 19-14 in the URC final.