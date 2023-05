Un' idea fresca | gustosa e | soprattutto | salutare

Leggi su iodonna

(Di sabato 27 maggio 2023) INGREDIENTI X 2: 230 g fiocchi d’avena1/2 cucchiaio di semi di chia1 cucchiaio di semi di girasole1/4 cucchiaino di cannella in polvere1/8 cucchiaino di zenzero1/8 cucchiaino di pepe della Giamaica240 ml latte di mandorla120 g yogurt greco2 mele. Per guarnire: 3 cucchiai di miele, 1 pesca noce, 1 cucchiaio di pistacchi. Porridge senza cottura. Ricetta di Fern Green e foto di Kirstie Young, tratta da “30 vegetali per il benessere dell’intestino” (Guido Tommasi Editore). Leggi anche › Buoni propositi: 5 consigli per cambiare colazione › Troppa dolcezza a colazione Procedimento Versate i fiocchi d’avena, i semi e le spezie in un contenitore capiente a chiusura ermetica. Aggiungete il latte di mandorla e lo ...