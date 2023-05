Una passeggiata tra i grattacieli di Milano a 140 metri di altezza

(Di sabato 27 maggio 2023) AGi - Piano, lentamente, un piede davanti all'altro sul cavo di acciaio teso tra idi, con lo sguardo rivolto avanti, 'sostenuto' dagli occhi e i sospiri di circa 10mila persone accorse per assistere alla 'traversata'. E al suo lieto fine. Il funambolo Andrea Loreni ieri sera ha compiuto la sua spettacolare impresa. Ha camminato su un cavo sospeso nel cielo a 140di, dal pluripremiato Bosco Verticale all'UniCredit Tower, l'edificio più alto d'Italia. È la più alta traversata mai realizzata in ambito urbano in Italia, che ha aperto la seconda edizione di BAM Circus, il Festival delle Meraviglie al Parco, progetto della Fondazione Riccardo Catella, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi. A fare da ...

La folle passeggiata tra i grattacieli di Milano a 140 metri di altezza AGI - Agenzia Italia

Si tratta della più alta traversata mai realizzata in ambito urbano in Italia. "Un viaggio intenso, un'avventura profonda" ha commentato il funambolo Andrea Loreni ...