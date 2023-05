Una mozione comune per richiamare il governo sul Pnrr. Parla Alfieri (Pd)

(Di sabato 27 maggio 2023) Unagià pronta, firmata Pd, da presentare con l’obiettivo di evitare perdite di tempo, e con l’auspicio che il resto dell’opposizione “si compatti” attorno all’urgenza, dice Alessan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... la legittimità dei candidati di Bildu ,coalizione della sinistra basca che ha spesso ... Anche Vox sta ancora cercando di riprendersi dalla fallimentaredi censura al governo dello scorso ...Le analisi effettuate dicono che la concentrazione del Pm 2,5 raggiungeconcentrazione di quasi ... Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo francese ladi sfiducia "......del presidente messicano si inserisce nel contesto di un inasprimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che ieri aveva visto il plenum del Parlamento del Perù approvare...

Legge divieto universale di accesso alla maternità surrogata ... Comune di Catanzaro

“Restiamo uniti sui fondi europei. L’impegno dell’Italia non deve conoscere distinguo: aspettiamo in Aula il ministro Fitto”, ci dice il senatore dem con delega alle Riforme. E chiama a raccolta le op ...Con una mozione parlamentare l’Mps chiede al Gran Consiglio di riconoscere le loro malattie come professionali e perciò indennizzabili dall’Eoc ...