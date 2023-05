Un panda bianco conquista tutti in Cina | il raro esemplare di animale | GUARDA

(Di sabato 27 maggio 2023) Le immagini catturate nella Riserva naturale nazionale di Wolong, nella provincia cinese del Sichuan, mostrano un. L'era già stato avvistato per la prima volta nel 2019 e gli esperti ritengono che abbia tra i cinque e i sei anni. In un servizio trasmesso dalla CCTV, si vede ilmentre passeggia nella Riserva, si arrampica sugli alberi e si ciba: video che hanno tenuti incollati gli spettatori cinesi.

