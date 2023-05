Alla fine si è distinto Messi, ilche interpreta Snoop in Anatomy of Fall di Justin Triet, giudicato il miglior attore di questa edizione. Anche Ken Loach, presidente di giuria al ...Alla fine si è distinto Messi, ilche interpreta Snoop in Anatomy of Fall di Justin Triet. Anche Ken Loach, presidente di giuria al festival era presente alla cerimonia per ricevere ...E quest'anno il premio va a Messi, ilche interpreta Snoop nel film di Justine Triet "Anatomy of a Fall". Messi ha interpretato un ruolo che, secondo la giuria, ha richiesto una serie ...

Messi the Border Collie took home the 'Palm Dog' award at the Cannes Film Festival, which honors canine contributions to the silver screen. The unofficial awards show has run alongside the film ...