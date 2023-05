Ultimo tentativo per Spalletti | biennale con maxi-ingaggio | ma ha già scelto

... si è caratterizzato per il rovesciamento dei tre capisaldi della politica dell'decennio: ferma contrapposizione a Israele, la ripresa del dialogo con il quale segnala undi ...Al contrario, l'export israeliano verso il Paese anatolico nell'decennio ha assunto un ... Dal punto di vista turco, questa si inserisce nel più ampiodi rendere il Paese anatolico un ...* * * Riassumo le principali conclusioni cui sono arrivato nei tre punti seguenti e nell'... Si pensi soprattutto alla gestione del Pnrr e aldi Meloni e Fitto di attribuire le ...

ADL e l'ultimo tentativo: biennale e maxi-ingaggio, ma Spalletti ha già deciso Tutto Napoli

Napoli . La Polizia ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nei confronti un 27enne, in quanto ...I genitori no-vax di un bambino di 4 anni, ricoverato per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per ...