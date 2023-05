Ultime Notizie – Ucraina pronta ad attacco | “Ci riprendiamo tutto”

(Di sabato 27 maggio 2023) “E’ tempo di riprenderci ciò che è nostro“. Queste le parole del comandante in capo delle forze armate dell’, Valerii Zaluzhnyi, a commento di un video postato su Telegram che contiene una preghiera per la liberazione dell’. “Benedici la nostra offensiva decisiva!”, ha scritto, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita poi la pagina Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo cui nell’ambito della “campagna di supporto informativo” per le Forze Armate è stato diffuso “uno spettacolare video”, dedicato alla liberazione dell’dagli invasori russi. In un’intervista alla Bbc, uno dei più alti responsabili della sicurezza in, Oleksiy Danilov segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, ha intanto annunciato che il Paese è pronto a sferrare la controffensiva, ...

