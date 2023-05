Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 27 maggio 2023

(Di sabato 27 maggio 2023) Idell’deldi, 27: 12 41 64 78 79 88. Jolly: 58. SuperStar: 86. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso didel. Sono stati realizzati sei ‘5’ che vincono 41.536 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 37,5 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Quattro figli, di cui la Mati neonata, e anche per Beatrice Valli sbagliare la data dell'anniversario con suo marito Marco Fantini diventa la normalità. A farglielo notare sono proprio i follower che ...Tutto pronto a Pietrelcina per 'Una luce per la vita' , la fiaccolata per i malati oncologici in programma domani 28 maggio dalle 17.30 . Una grande manifestazione organizzata da 'The Power of Pink', ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ucraina, ultime notizie. Verso Consiglio Nato-Ucraina per rafforzare i rapporti. Russia espellerà ... Il Sole 24 ORE

CAMPOBASSO - Il candidato Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, durante la mattinata di oggi, sabato 27 maggio ...Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima probabilmente ma…succede sempre così quando la sua squadra perde Mourinho diserta la conferenza stampa perché…vuole tenere concentrata la sua squadra p ...