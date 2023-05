Ultime Notizie Roma del 27-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Corsa contro il tempo via dalle zone legate parte la vaccinazione antitetanica ancora allerta rossa per il rischio frane lunedì riapre la linea Bologna Rimini per Borderline 6 miliardi dal PNR contro il dissesto andiamo a parlare della guerra il comandante delle Forze Armate ucraine con un video lascia intendere inizio della controffensiva Valeri salumi pubblica su telegram video che mostra i soldati che si preparano alla battaglia chi risponde non ci vedremo alcuni territori russi la pace è che si ritirino Staremo a vedere nelle prossime ore 100 anni fa nasceva Lorenzo mi il prete di barbiana che volevano scuola inclusiva con le sue lezioni ai poveri ha segnato la storia dell’Istruzione la cerimonia questa mattina col presidente della Repubblica Mattarella mi fa anche la ...