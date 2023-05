Ultime Notizie Roma del 27-05-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale tre Forze Armate ucraine hanno attaccato ieri mariupol con missile lungo raggio lo scrive l’agenzia statale russa tassa citando un rappresentante della autoproclamata Repubblica Popolare di esplosioni si sono verificate nel centro di Krasnodar il capoluogo del territorio meridionale Russo omonimo lo riferiscono i media locali secondo i quali le difese aeree della città sono entrati in azione dopo che in centro è stato attaccato migranti uno dei Principi cardine sui quali 27 stati membri dell’Unione e stanno lavorando per arrivare ad un accordo su un nuovo patto per la migrazione è quello di istituire una formula calcolato sulla base di dati oggettivi e condivisi per definire la capacità di guata di ogni paese ...