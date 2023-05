Ultime Notizie – “Progetto San Bartolomeo dà lustro a città di Roma”

(Di sabato 27 maggio 2023) “Abbiamo deciso di aderire alSanperché è una delle iniziative che riteniamo possa darea tutta ladi. Inoltre, ci consente di dare un contributo concreto e costruttivo alle iniziative sociali delle quali vogliamo essere partecipi e protagonisti. Nel caso specifico, insieme a due istituzioni storiche: la Comunità di Sant’Egidio e la Fondazione Gemelli Isola Tiberina, con le quali siamo onorati di collaborare. Questa iniziativa è molto importante per la salute, un diritto universale in cui crediamo fortemente”. Così all’Adnkronos Fabio Pompei, Amministratore delegato di Deloitte Italia, a margine della presentazione nella sede dell’Ospedale Gemelli Isola Tiberina del ‘San’ per facilitare l’accesso alle cure a ...

Riapre la linea ferrovira Bologna - Rimini, ma non la Bologna - Ravenna via Lugo 2023 - 05 - 27 14:03:59 Riapre la linea ferrovira Bologna - Rimini, ma non la Bologna - Ravenna via Lugo Lunedì 29 ...SSC Napoli - 'Non te ne andare mister' , inizia così la trasferta degli azzurri di Luciano Spalletti , in vista di Bologna - Napoli 37ª e penultima giornata di Serie A. In campo ...... Zerbin, Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, comandante Kiev: via a controffensiva. Esplosioni a Berdyansk. LIVE Sky Tg24

81'- Juve che ha trovato un gol importante per affievolire la verve della Roma. 79'- PEDERSEN!! GOL DELLA JUVE!! Cross di Cantore dalla sinistra, ottimo l'inserimento ...A quasi due settimane dall'inizio dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna, Fanpage.it è salita a bordo di un elicottero dei Carabinieri di Forlì per sorvolare alcune delle zone maggiormente martori ...