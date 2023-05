Ultime Notizie – “Per vulnerabili e invisibili sanità è costosa e distante”

(Di sabato 27 maggio 2023) “La Comunità di Sant’Egidio aderisce al ‘progetto San Bartolomeo’ perché ogni giorno è al fianco delle persone piùanchedella nostra città, che sono tanti immigrati non ancora regolari, rom e famiglie di persone povere italiane. Per loro spesso laè a pagamento,, e quindi questo progetto ci aiuta ad avvicinare molte persone alle cure mediche, all’assistenza sanitaria ed è una forma importante di integrazione nella nostra società”. Così all’Adnkronos Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio a margine della presentazione nella sede dell’Ospedale Gemelli Isola Tiberina del ‘progetto San Bartolomeo’ per facilitare l’accesso alle cure a persone con fragilità. “Centosettanta persone sono già state inserite in questo programma – ricorda ...

Riapre la linea ferrovira Bologna - Rimini, ma non la Bologna - Ravenna via Lugo 2023 - 05 - 27 14:03:59 Riapre la linea ferrovira Bologna - Rimini, ma non la Bologna - Ravenna via Lugo Lunedì 29 ...SSC Napoli - 'Non te ne andare mister' , inizia così la trasferta degli azzurri di Luciano Spalletti , in vista di Bologna - Napoli 37ª e penultima giornata di Serie A. In campo ...... Zerbin, Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, comandante Kiev: via a controffensiva. Esplosioni a Berdyansk. LIVE Sky Tg24

81'- Juve che ha trovato un gol importante per affievolire la verve della Roma. 79'- PEDERSEN!! GOL DELLA JUVE!! Cross di Cantore dalla sinistra, ottimo l'inserimento ...A quasi due settimane dall'inizio dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna, Fanpage.it è salita a bordo di un elicottero dei Carabinieri di Forlì per sorvolare alcune delle zone maggiormente martori ...