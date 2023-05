Ultime Notizie – ”Mezz’Ora in più’ sia sospeso subito”

(Di sabato 27 maggio 2023) Il programma di Lucia Annunziata ‘inin onda su Raitre “deve esserecon effetto immediato“, e in tal senso il Codacons ha presentato oggi “formale istanza al Cda Rai, alla Commissione di Vigilanza e all’Autorità per le comunicazioni”. Lo fa sapere lo stesso Codacons in una nota. “La giornalista, in modo del tutto legittimo, si è schierata apertamente con le sue dichiarazioni contro il Governo, rassegnando le dimissioni ma mostrando l’intenzione di proseguire con la trasmissione fino a giugno -afferma il Codacons- Tuttavia le sue affermazioni circa la non condivisione dell’attività, dei metodi e dei contenuti del Governo, pone la Annunziata in posizione di assoluto conflitto rispetto agli obblighi in capo alla Rai”. Per l’associazione dei consumatori, “giornalisti e conduttori della rete di Stato, infatti, ...

L'attaccante nato nel 1990 ha segnato nelledue gare, quelle contro Udinese e Lecce. Non ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le27 maggio 2023"Stiamo affrontando numerose crisi, nonquelle legate al cambiamento climatico, che portano con se' anche un incremento dei costi economici", come si sta vedendo anche in Italia con l'alluvione in Emilia - Romagna. Lo ha detto Joseph ...Andando a guardare, invece, leotto di Serie A, il Monza è prima in classifica per punti ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le27 maggio 2023

Guerra Ucraina Russia, comandante Kiev: via a controffensiva. Esplosioni a Berdyansk. LIVE Sky Tg24

Se volete avere un'idea precisa di come i cambiamenti climatici stiano moltiplicando eventi estremi come alluvioni e siccità e di come questi ultimi - oltre a lasciare dietro di sé una scia di ...Di Gregorio Spigno La Sampdoria già retrocessa deve evitare il fallimento. Molte le scadenze da rispettare in questi giorni, per gli stipendi si è avvalsa del paracadute del 40% previsto dalla Lega Gi ...