Ultime Notizie – “Blue economy deve guardare a infrastrutture | fondamentale portualità più moderna”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 27 maggio 2023) “L’economia del mareanche alle. Nel 2022 abbiamo fatto affari per 600 miliardi di euro, l’export rappresenta circa il 40% del nostro Pil ma se non c’è un a buona economia del mare rischiamo di non essere competitivi. Le nostre aziende sono competitive se non fanno aumentare i costi, e questo dipende anche dal sistema portuale. Unapiùper il sistema italiano per incentivare le esportazioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo in video-collegamento al secondo Summit nazionale dell’Economia del MareForum in corso a Gaeta. “Il Mediterraneo diventa un ponte verso l’Africa, per favorire la crescita di quel continente che può avvenire attraverso il mare. Non ...