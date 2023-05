Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | martedì Mattarella nelle zone colpite

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 27 maggio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, visiteràprossimo 30 maggio ledelladall’. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l’incontro a Faenza con i sindaci. I giornalisti interessati a seguire i due eventi -spiega un comunicato- possono rivolgersi alle Prefetture di Forlì e Ravenna. Sarà cura dell’ufficio stampa del Quirinale rendere noto nei prossimi giorni il programma completo e gli orari della visita alledell’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione