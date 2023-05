Ue | Urso | ' non siamo isolati e su alcuni dossier diamo la linea'

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Oggi non solo nonin Europa, ma se guarbenenoi a dare delle indicazioni. La cosa che sta succedendo è che prima ci guardavano come un marziano, poi si sono resi conto che il marziano ha le sembianze dell'homo faber e oggi suieuropeinoi chelao comunquenoi che cominciamo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.

anticipo mai le decisioni anche perche'competono soltanto a me'. Cosi' Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro 'Perche' occorre una politica industriale' nell'ambito del Festival dell'Economia di ...L'idea del governo e' di togliere dal 'Pnrr progetticongrui erealizzabili nel tempo' e spostare i fondi 'su progetti realizzabili che inneschino uno sviluppo'... Lo ha detto Adolfo, ...Ed estrarre materiale come il cobalto 'e' meglio farlo qui che in Congo dovec'e' rispetto dei lavoratori e c'e' lavoro minorile'. Cosi' Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ...

Ue: Urso, 'Fondo sovrano europeo non è affatto scomparso' Utilitalia

Roma, 27 mag. – Sui biocombustibili dopo le resitenze nell'Unione europea "poi il G7 ci ha dato ragione" e alla fine "ogni combustibile sarà analizzato secondo il… Leggi ...Il ministro Urso accolto dal presidente Fugatti e dall'assessore Failoni. Urso è intervenuto al Festival dell'Economia parlando di politica industriale.