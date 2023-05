Udinese | Sottil | 'La mancanza di Udogie si farà sentire Beto? Non ha ancora minuti nelle gambe'

Alle 15, di scena l'a Salerno e lo Spezia in casa contro il Torino. Nulla da dire, ormai, per l'annata degli uomini die di Paulo Sousa, ampiamente stabili a metà classifica - i ...Sousa(3 - 5 - 1 - 1) : Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric,...Anchesi presenta a Salerno con diverse assenze, specialmente nel reparto offensivo, dove, ... FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA -SALERNITANA: in attesa: in attesa

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...