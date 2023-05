Udinese | Sottil | «Difficile accettare la sconfitta E i sei minuti di recupero…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 maggio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo lasubita in casa della Salernitana: le sue dichiarazioni Andreaha parlato a Dazn dopo Salernitana-. LE PAROLE – «commentare questa, ma il calcio è anche questo. Per me è stata la più bella partita fuori casa dell’ultimo periodo, ma continuiamo a commettere errori che fanno parte del percorso di crescita. Ci sono state tre palle gol che dovevamo sfruttare meglio, ma la fortuna non ci sta aiutando. In panchina avevamo Beto incerottato e tanti ragazzi della Primavera. In emergenza diventagestire lo stiramento di Masina, Zeegelaar in una situazione di normalità sarebbe stato sostituito. Ci sono ragazzi che non sono ancora pronti per ...