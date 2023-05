Ucraina | Raf | ' sconfitta lascerebbe Mosca vendicativa anche se Putin ' scomparisse' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Londra, 27 mag. (Adnkronos) - Lanella sua guerra contro l'la Russia "" e "brutale" e rappresenterebbe una minaccia per i paesi della NATO. Lo ha dichiarato al Telegraph il capo uscente della RAF, maresciallo capo dell'aeronautica britannica Sir Mike Wigston, precisando che l'aviazione, la marina di superficie e la forza sottomarina della Russia sono una minaccia per la Gran Bretagna e la NATO. La minaccia dipotrebbepeggiorare se il presidente russo, Vladimir, fosse estromesso, ha aggiunto Wigston. "Quando il conflitto ucraino sarà terminato e l'avrà ripristinato i suoi confini, come deve, avremo una Russia danneggiata,e brutale, i cui mezzi per colpirci ...