Ucraina pronta ad attacco | “Ci riprendiamo tutto”

(Di sabato 27 maggio 2023) Il consigliere presidenziale ucraino Mikailo Podoliak: "Iniziati i primi passi della controffensiva" “E’ tempo di riprenderci ciò che è nostro”. Queste le parole del comandante in capo delle forze armate dell’, Valerii Zaluzhnyi, a commento di un video postato su Telegram che contiene una preghiera per la liberazione dell’. “Benedici la nostra offensiva decisiva!”, ha scritto, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita poi la pagina Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo cui nell’ambito della “campagna di supporto informativo” per le Forze Armate è stato diffuso “uno spettacolare video”, dedicato alla liberazione dell’dagli invasori russi. In un’intervista alla Bbc, uno dei più alti responsabili della sicurezza in, Oleksiy Danilov segretario del Consiglio ...

Intanto il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Oleksy Danilov, che fa parte del gabinetto di guerra, ha dichiarato alla Bbc che l'a lanciare la controffensiva e ha ...Secondo Li vi sono 'diverse somiglianze nelle posizioni ' europee e cinesi sull'. 'La Cina - si legge ancora - èa unire le forze con la parte europea per mettere in pratica l'...Secondo Li vi sono "diverse somiglianze nelle posizioni " europee e cinesi sull'. "La Cina - si legge ancora - èa unire le forze con la parte europea per mettere in pratica l'...

Ucraina pronta a controffensiva: "Riprendere ciò che è nostro". Kiev chiede missili Taurus a Berlino Adnkronos

L’UCRAINA SUONA LA CONTROFFENSIVA: “NON PARLIAMO CON MOSCA FINCHÉ NON SI RITIRA”. LA CINA SMENTISCE LE APERTURE SULL’OCCUPAZIONE. Su Telegram, un video motivazionale con immagini di militari e armi oc ...Cina, Brasile e Vaticano tentano una nuova azione diplomatica per il raggiungimento della pace. Mosca: "L'Ucraina non deve entrare nella Nato e nella Ue". Kiev: "La pace Solo con la nostra vittoria" ...