Ucraina | Podoliak | ' iniziati primi passi controffensiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Kiev, 27 mag. (Adnkronos) - Le operazioni preliminari hanno già iniziato a spianare la strada a unacontro le forze di occupazione russe. Lo ha detto consigliere presidenziale ucraino Mikailoin un'intervista al Guardian, spiegando che si tratta di "un processo complicato e che non è una questione di un giorno o di una certa data o una certa ora. È un processo continuo di disoccupazione e in parte è già in atto, attraverso la distruzione delle linee di rifornimento o di depositi dietro le linee. "L'intensità sta aumentando, ma ci vorrà un periodo di tempo piuttosto lungo", ha aggiunto il consigliere di Zelensky, prevedendo che man mano che laprenderà slancio, ci saranno più incursioni in Russia da parte di gruppi ribelli russi, come il raid nella regione di Belgorod all'inizio di questa ...