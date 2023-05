Ucraina | Mosca detta le condizioni per la pace che corrispondono alla capitolazione

...non è detto che questa sia la fine dell'escalation diplomatica di', scrive Suddeutsche Zeitung. Voci su una provocazione in vista a Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'intelligence militare: ...Centinaia di tedeschi devono lasciare'È arrivato il tempo di riprenderci ciò che è nostro'. Così il comandante in capo delle forze armate dell', Valerii Zaluzhnyi, a commento di un ...Per raggiungere una pace globale, giusta e duratura, l'deve tornare a uno status neutrale ...dichiarato il viceministro degli Esteri Michail Galuzin a conclusione della giornata in cui...

Il piano cinese per la guerra in Ucraina piace solo a Mosca: «Alla Russia le regioni occupate». Kiev: «Un regalo a Putin» Open

“La missione può favorire un processo di pace grazie alla testimonianza del card. Zuppi che è un testimone di pace, che sa soffrire per la pace, che sa essere paziente” ...Ucraina, Mosca apre a piano di pace Vaticano 26 maggio 2023 La Russia apre all’iniziativa di pace proposta da Papa Francesco. Mosca valuta positivamente i tentativi del Vaticano di aiutare a porre fin ...