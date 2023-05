Ucraina | Massolo | ' controffensiva verso Russia nasce con buone premesse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "In questo momento non è tempo di pensare a mediazioni, siamo alla vigilia della, checonperché abbiamo fornito dei mezzi per consentire agli ucraini di difendersi e soprattutto di guadagnare maggiori posizioni possibili per poi presentarsi nel modo migliore possibile al tavolo dei negoziati". Così Giampiero, presidente di Ispi e Mundys, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. Detto questo, aggiunge, "non significa che non bisogna preparare la mediazione o che non si debba guardare alla prospettiva temporale della durata del conflitto, ma d'altra parte non possiamo pensare che lapossa essere sconfitta militarmente sul terreno. Sappiamo che sin ...