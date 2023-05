Ucraina | iniziato addestramento su tank Usa Abrams in Germania

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Berlino, 27 mag. (Adnkronos) - Il primo gruppo di circa 400 militari ucraini hal'insui carri armati americani M1. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, tenente colonnello Garron Harn, come riferito dal New York Times. Circa 200 soldati hannol'ieri nei poligoni di Grafenwehr e Hohenfels, mentre i restanti 200 militari ucraini hannol'su come rifornire e manutenere i carri armati.