Ucraina chiede F-16 | Kiev | “48 caccia per battere la Russia”

(Di sabato 27 maggio 2023), 26 mag. (Adnkronos/Dpa) – L’ha bisogno di 48F-16 per dare la svolta alla guerra con la. Il numero preciso viene citato espressamente da: “Quattro squadroni diF-16 (48 aerei in totale ndr) sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per liberare il nostro Paese dall’aggressore”, scrive il ministero della Difesa ucraino su Twitter, accompagnando il post con un’immagine che mostra la torre del Cremlino mentre viene grattugiata da una grattugia le cui lame sono disegnate a forma di aereo.Il governo ucraino spera di assicurarsi presto idi produzione statunitense, che costituirebbero un significativo aggiornamento dell’aviazione die sarebbero determinanti per sconfiggere la. Il ...

L'Ucraina ha bisogno di 48 caccia F-16 per dare la svolta alla guerra con la Russia. Il numero preciso viene citato espressamente ...Dopo la visita di ieri a Bruxelles, oggi l'inviato cinese per la guerra in Ucraina Li Hui ha incontrato a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e ha lanciato un appello ai Paesi europei: ...