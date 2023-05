Ucraina | armi nucleari russe a Minsk | la reazione di Biden

(Di sabato 27 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente americano Joeha detto di aver avuto una “estremamente negativa” alla notizia del trasferimento diin territorio bielorusso. A Mosca, nel quadro del Foro economico eurasiatico, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, aveva reso noto di aver avuto conferma dal suo omologo russo Vladimir Putin dell'”inizio del trasferimento”. I ministri della Difesa dei due paesi Sergei Shoigu e Viktor Jrenin, hanno firmato giovedì auna serie di intese per stabilire la procedura da seguire. Il primo luglio è prevista la conclusione della costruzione di una serie di impianti di stoccaggio. Mosca ha già consegnato aun sistema di difesa missilistica Iskander, che può trasportare testate ...

Motivo: le posizioni espresse da Rovelli sulla fornitura diall'sul palco del Concertone del Primo maggio. Posizioni che avevano suscitato polemiche, anche perché considerate un attacco ...Il presidente americano Joe Biden ha detto di aver avuto una "reazione estremamente negativa" alla notizia del trasferimento dinucleari russe in territorio bielorusso. A Mosca, nel quadro del Foro economico eurasiatico, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, aveva reso noto di aver avuto conferma dal suo omologo ......gruppo internazionale che coordina gli aiuti militari all'. "Qualche volta le cose volta le cose vengono etichettate, si dice 'sarà l'arma magica", dice, aggiungendo che però "non ci sono...

Quanto sono costate le armi all'Ucraina Gli Usa hanno svelato le cifre della guerra Money.it

Ucraina: Alemanno, un fronte trasversale per sostenere l'iniziativa di pace del Papa Fonte Agenzia Nova L’incontro pubblico Pace subito "è ...La controproposta ucraina, avanzata dal capo dell'ufficio presidenziale Andriy ... di non volere incoraggiare gli attacchi ucraini sul territorio russo, specie con le armi fornite dalla stessa America ...