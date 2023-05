Ucraina | Alemanno | “Senza il cessate il fuoco impossibile trattare Si segua la via del Papa”

(Di sabato 27 maggio 2023) Rete italiana pace e disarmo, l’Arci, Movimento cristiano lavoratori, Acli, Comitato fermare la guerra, di cui è portavoce l’ex sindaco di Roma, Gianni. Sono alcune delle realtà che ieri si sono ritrovate, superando tutte le barriere ideologiche, di nuovo attorno a un tavolo per chiedere ilildavanti al conflitto in corso ine invocare la pace.qual è il messaggio che avete voluto mandare? “Esprimere la nostra solidarietà al Santo Padre perché si è trovato isolato dal presidente dell’Volodymyr Zelensky e anche dalle istituzioni italiane che non hanno fatto nulla per stargli vicino quando Zelensky gli diceva che Kiev non ha bisogno di mediatori. Vogliamo sostenere dunque l’azione delche è l’unica personalità ...

Alemanno ha fatto anche sapere durante l'incontro di essere impegnato "nella raccolta firme per fermare l'invio di armi in Ucraina, perché il referendum è l'unica arma che possiamo usare".

