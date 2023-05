Uccisa a colpi di lama in pieno centro | trovato il cadavere in casa

(Di sabato 27 maggio 2023) Il corpo di una donna, trafitto con diversidi arma da taglio, è statosenza vita in un appartamento di via Pascoli a Cassino, in provincia di Frosinone. Come riporta FrosinoneToday, una conoscente, rientrata inper l'ora di pranzo, ha fatto scattare l'allarme. I medici non...

Non credo sia stata: lei era un 'pezzo da novanta', una donna energica che non potevi ... Secondo alcune indiscrezioni sarebbero numerosi iricevuti di Anica, almeno una decina, che si ...Forse qualcuno che la conosceva, pur non avendo programmato l'omicidio , durante una discussione potrebbe averlad'impeto. Ial volto e alla nuca sarebbero stati inferti in modo violento ...... ambientazioni, scrittura e cast assai diversi, ma ugualmente ad alto tasso didi scena e ... fare giustizia per la madre,quindici anni prima, e capire cosa sia realmente successo al ...

Omicidio in pieno centro a Cassino, donna uccisa a colpi di lama FrosinoneToday

La procura ha aperto un fascicolo per il delitto della 31enne; il marito non ha mai creduto alla possibilità che si fosse uccisa volontariamente ...Treviso, l'ex primula rossa Franco Battaggia: «Lavorava per me in passato e la vedevo perché passava spesso in pescheria» ...