Tuttosport – non solo per Rabiot e Di Maria

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-26 21:39:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – Appuntamento a domenica sera: la Juventus di scena in casa con il Milan, e per molti sarà tempo di saluti. Adrienva in scadenza come Angel Di. Qualche tempo fa erano entrambi possibilisti, ma lo scenario ora è cambiato. E nonper la penalizzazione. A Torino si trovano bene e lo hanno più volte dichiarato, però lo tsunami che si è abbattuto sul club non permette programmi cuciti su misura: il francese vuole giocare la Champions, su di lui la Premier (Manchester United in primis) e anche il Bayern Monaco; l’argentino campione del mondo si guarderà attorno tra Arabia e Spagna. Juve, anche Paredes verso l’addio A un centro punto, la Juve pensava davvero di rinnovare con i due. Ora invece si cercherà di abbassare il monte ingaggi e i recenti ...