(Di sabato 27 maggio 2023) Un possente j'accuse Lo ha raccolto Antonio Musella per fanpage.it : "Majdi Karbai, che è esule politico in Italia da quando, nel giugno del 2021, il presidenteha chiuso il parlamento facendo ...

...si danno una mano La"merita di essere sostenuta, sta svolgendo un ruolo importante per il contrasto a certi fenomeni criminali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, al ...ROMA " La"merita di essere sostenuta, sta svolgendo un ruolo importante per il contrasto a certi fenomeni criminali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, al Festival dell'Economia ...ROMA - La"merita di essere sostenuta, sta svolgendo un ruolo importante per il contrasto a certi fenomeni criminali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, al Festival dell'Economia ...

Tunisia, Piantedosi punta sul “gendarme” Saied: va aiutato a prescindere… Globalist.it

La Tunisia va sostenuta. A prescindere. Non importa se l’autocrate al potere ha cancellato ogni traccia della “rivoluzione dei gelsomini”, riempito le carceri di oppositori, aperto la cacia agli emigr ...Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi utilizza il Festival dell'Economia di Trento per sfoggiare amicizie imbarazzanti e modelli di azione crudeli.