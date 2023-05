Tumore del colon - retto | aumentano i casi tra i giovani L' ultima scoperta | ' Colpa di un fungo'

Il cancrocolon - retto è il terzopiù comune diagnosticato negli Stati Uniti, secondo il National Cancer Institute. Ed è in aumento nei giovani. Ogni anno a circa 153.000 americani viene ......accusati di tentato omicidio i due genitori no vax milanesi che avevano impedito il ricovero... il test Covid necessario per ricoverare il bambino, affetto da una rara forma di, in una ......di fatto che il bimbo potesse ricevere le cure salva - vita per una forma molto aggressiva diche gli era stata diagnostica. Per sbloccare l'impasse, e consentire il trasferimento...

Angela Finocchiaro e il tumore al seno: “Vorrei che qualcuno ci dicesse perché…” la Repubblica

I medici potrebbero essersi avvicinati a una scoperta importante: il motivo per cui i casi di cancro del colon-retto stanno aumentando tra i giovani adulti. Un misterioso aumento dei casi ...Al bimbo è stata diagnosticata una forma molto aggressiva di tumore. I genitori no vax si sono rifiutati di sottoporre il figlio al tampone Covid prima del ricovero. Il magistrato ha imposto il test p ...