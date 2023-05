TS – futuro e questione ottavo posto

Leggi su justcalcio

2023-05-27 16:16:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Da un lato una delle grandi rivelazioni della Serie A, dall'altro chi la Serie A l'ha vinto dopo 33 anni. Bologna e Napoli si affronteranno domenica al Dall'Ara, in un match tra due squadre che lotteranno per motivi diversi: i rossoblu, che nell'ultimo turno hanno causato la matematica retrocessione in B della Cremonese, per provare a trovare un piazzamento in Europa; gli azzurri per chiudere la stagione al meglio e con più punti possibili in cascina. Bologna-Napoli, Motta in conferenza A presentare l'incontro in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta: "Domani sarà una gara diversa, perché contro la squadra che ha vinto il campionato: vogliamo giocare una bella partita davanti ai nostri tifosi. Al momento sono concentrato al 100% sulla sfida di domani, settimana prossima mi incontrerò con ...