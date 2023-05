Triathlon | Georgia Taylor-Brown domina la tappa di Cagliari delle World Series | 11a Verena Steinhauser

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Una straordinariasi è aggiudicata ladivalevole come terzo appuntamentodi2023. Nello splendido scenario del Poetto la britannica classe 1994 hato la scena chiudendo con il tempo complessivo di 1:46.43 (18:18 nei 1.500 metri di nuoto, 54:41 nei 38km della pare in bici e 32:45 nei 10km di corsa). Al secondo posto troviamo la francese Emma Lombardi a 23 secondi di distacco, mentre è terza la statunitenseSpivey a 53. Come si può vedere i distacchi rifilati dalla britannica sono stati amplissimi per tutte le rivali. Quarta posizione per un’altra francese, Cassandre Beaugrand a 1:01, mentre è quinta la lussemburghese Jeanne ...