(Di sabato 27 maggio 2023) Un ottimoYee si è aggiudicato ladivalevole come terzo appuntamentos di2023. Nello splendido scenario del Poetto il britannico classe 1998 ha vinto la gara con un finale davvero solido, andando a regolare un avversario dopo l’altro.Yee ha concluso il suo sforzo con il tempo di 1:36.28 (17:22 nei 1.500 metri della parte di nuoto, 49:38 nella sezione in bici e 28:31 nella fase conclusiva di corsa) precedendo per 5 secondi il neozelandese Hayden Wilde, mentre completa il podiotano il francese Léo Bergere a 36. Quarti e quinti altri due francesi, Dorian Coninx e Pierre Le Corre staccati, rispettivamente, di 47 e 53 secondi, mentre conclude in sesta posizione il tedesco Jonas ...

Tra i favoriti i britanniciYee e Jonathan Brownlee e il brasiliano Manoel Messias; la ... quando abbiamo portato per la prima volta le WorldChampionship Series in Italia, abbiamo ...Con passaporto straniero, svettano tra i favoriti gli inglesiYee e Jonathan Brownlee , ..., a Cagliari la terza tappa delle World Series 2023 L'isola ha ospitato quattro edizioni della ...Residente a San Marino, ha vinto nel 2015 il titolo europeo die ha gareggiato in handbike conZanardi. Nello scatto spala fango in sedia a rotelle a Forlì. "Io non sapevo proprio ...

Triathlon, Alex Yee fa sua la tappa di Cagliari delle World Serie, Pozzatti 11°, Sarzilla 16° OA Sport

Un ottimo Alex Yee si è aggiudicato la tappa di Cagliari valevole come terzo appuntamento delle World Series di triathlon 2023. Nello splendido scenario del Poetto il britannico classe 1998 ha vinto l ...Il britannico Alex Yee, come la connazionale Georgia Taylor-Brown tra le donne, ha bissato la vittoria ottenuta a Cagliari nel 2022 ed è salito sul gradino più alto del podio della tappa italiana dell ...