(Di sabato 27 maggio 2023)si concentra sulla finale di Champions League fra Manchester City e Inter. Ritiene i nerazzurri sfavoriti, ma liberi di testa? Il commento di Riccardo, a Sport Mediaset, sulla finale di Champions League: «Sicuramente la finale dove l’Italia parte piùperché c’è Guardiola, il Manchester City e Haaland. Uno come il biondo non è mai arrivato ad affrontare. Masta meglio. Ci arriva con grande serenità, gioca nettamente da. Cosa ha da? Ha fatto una grande cavalcata di Champions League e può sognare. Guardiola il problema lo sente, ha il peso di vincerla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Trevisani: «A Istanbul l’Inter sarà sfavorita, ma cos’ha da perdere» Inter-News.it

Il telecronista Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla finale di Champions League. Riccardo Trevisani a SportMediaset ha ammesso di non vedere un'Inter sconfitta in partenza in finale di Champions.