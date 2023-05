Trescore | schianto in moto | muore 18enne di Grone

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 maggio 2023). Un impatto violento tra unae un’auto è avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 maggio in via Facchinetti, al confine trae Entratico. Sullaviaggiava K. T. 18 anni dicon una ragazza di 14 anni. La dinamica dello scontro è ancora da accertare da parte della Polizia stradale intervenuta per i rilievi di Legge. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’auto, in un tratto rettilineo subito dopo una curva a gomito, abbia investito la, amputando il braccio e la gamba sinistri del giovane. La vettura ha finito la sua corsa ribaltandosi in un fosso accanto alla carreggiata. L’uomo alla guida, 44 anni, è rimasto ferito in modo non grave. Ferita gravemente invece la ragazza 14enne che viaggiava con il giovaneciclista. È stata ...