Tre minuti di delirio Le parole di Arisa su Meloni scatenano la bufera

(Di sabato 27 maggio 2023) Giorgiaincassa un attestato di stima daed è polemica. La cantante, ospite della prima puntata de “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez su Nove, ha fatto un chiaro endorsement alla premier: “Giorgiami piace, ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signorami piaceva. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista”. La dichiarazione stupisce perché la due volte vincitrice del Festival di Sanremo è stata madrina del pride nel 2022 (sarà presente anche quest'anno, nda) si è sempre schierata a favore dei diritti della comunità LGBTQI+, diritti che la premier e leader di Fratelli d'Italia non riconosce a pieno. Il direttore de “ilfattoquotidiano.it” glielo ha fatto ...

...furto a negozi ogni 9, più colpito il Nord Furti e spaccate continuano, dunque, a essere un grosso problema per tanti commercianti e altrettanti artigiani. E a livello nazionale in quasi...... la patria dei patiti di trekking e mountain bike e meta inserita nella Via Francigena, a 15... all'Häppi Päpi Kinderclub (per i piccoli daianni), al Parco degli gnomi o sul trenino "...La gara si svolgerà su circa sette ore , i primi corridori partiranno a un minuto di distanza l'uno dall'altro, gli ultimi a. Iblocchi verranno intervallati da due fermi - corsa che ...

TG@ FLASH – La settimana di Confartigianato in tre minuti Confartigianato

Lavori in corso. Da domani, domenica 28 maggio, ricominciano i cantieri sulla metro M2, la verde. Si tratta, ha fatto sapere Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, della "fase fi ...Furti e spaccate continuano a essere un grosso problema per tanti commercianti e altrettanti artigiani. (ANSA) ...