Tre italiane nelle finali europee | Malagò | ' Spot straordinario per il nostro calcio'

(Di sabato 27 maggio 2023) Quella della Sampdoria è una situazione che Giovannisegue 'Da vicino, come qualsiasi altra vicenda di squadre blasonate che hanno fatto la loro storia'. Lo ha detto il presidente del Coni ...

Coppe Europeesquadrein finale nelle coppe europee sono 'Uno spot straordinario per il calcio italiano - ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò , dalla terrazza di Casa Italia ......squadrein finale nelle coppe europee sono "uno spot straordinario per il calcio italiano". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dalla terrazza di Casa Italia durante la sua ...

La Roma gioca, segna con El Shaarawy, controlla la gara e nel finale si fa raggiungere e superare in tre minuti, sul 2-1 dalla Fiorentina al Franchi, gettando al vento una buona gara e un successo che ...Vince la Fiorentina che rimonta la Roma in tre minuti: finisce 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy, Jovic e Ikoné. Roma con la testa alla finale di Budapest rischia la qualificazione in Champions ...