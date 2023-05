Tre furti su quattro avvengono nei negozi | il 72 per cento resta impunito Milano la città più colpita

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023)e “spaccate” continuano a essere un problema per commercianti e artigiani e i loro: sono stati infatti 56.782 quelli registrati nel 2021, il 10,8% in più rispetto al 2000, che significano 156 rapine al giorno, 6,5all’ora e 1 ogni 9 minuti. In più, quasi 3 su 4, il 72,3% del totaleno impuniti per un costo economico per gli esercenti che si stima aggirarsi attorno ai 3 mld l’anno. La denuncia arriva dalla Cgia che segnala come le situazioni più critiche si verifichino al Nord:, Parma, Bologna, Rimini, Imperia, Firenze e Torino sono le province d’Italia dove ianti sono i più bersagliati dai malviventi. Nel mirinoe botteghe. “La difficoltà di consegnare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di questi illeciti ...