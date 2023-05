Tratti durissimi | traguardo a quota 1776 metri | scopri la cronoscalata

Quasi 19 chilometri che decideranno il Giro d'Italia: ecco il tracciato della cronoscalata inedita che porterà i corridori sul Monte ......anche in sterrato, sarà davvero impressionante. La pendenza media è del 12,1% con punte al 22%, per una salita che non darà un attimo di respiro ai corridori. I primi 5 km saranno...Una voce ferma, così chiara e profonda da diventare apoetica, che ci racconta cosa ... il 17 maggio 2023, parlando di san Francesco Saverio : "I viaggi in nave a quel tempo erano, ...

Guidolin: «La crono sul Lussari una novità molto interessante Il mio favorito Dico Thomas» Il Messaggero Veneto

TREVISO - «Farò del mio meglio per farvi una promessa: se a Venezia dovessero andare avanti con l’addizionale (tassa d’imbarco di 2,5 euro per ogni biglietto ndr), ...Giornata decisiva per la Corsa Rosa: si parte da Tarvisio, dopo 10 km inizia la durissima ascesa verso il Santuario, con percentuali sempre in doppia cifra.