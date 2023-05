Trattenere Osimhen | De Laurentiis studia il “lodo Cavani” per tenerlo un altro anno

... l'idea di De Laurentiis Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino , l'idea del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è quella ditutti i big, a cominciare da Victor, ...Pedine importanti come Zielinski, Kvaratskhelia ed. City, Psg e Real Madrid mi auguro che ... con la possibilità di portare un nome che possa infiammare la piazza e digiocatori ......imprescindibile della squadra" SI può pensare a Dusan Vlahovic per il futuro azzurro "E' un giocatore dalle caratteristiche diverse da. Fossi nella dirigenza farei di tutto peril ...

GAZZETTA - Napoli, la strategia per trattenere Osimhen: si pensa a ... Napoli Magazine

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta valutando la migliore strategia per poter trattenere Victor Osimhen, replicando la formula già usata con Cavani con rinnovo di un anno a cifre ...Aurelio De Laurentiis potrebbe proporre una precisa strategia al giocatore nigeriano per convincerlo a restare in azzurro.