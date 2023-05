"Non c'è e non ci sarà alcun consenso aldei migranti in Polonia", aveva scritto in un tweet il ministro degli Interni Mariusz Kaminski. Una posizione netta che, in ogni caso, ..."Non c'è e non ci sarà alcun consenso aldei migranti in Polonia". Lo scrive in un tweet il ministro degli Interni polacco, Mariusz Kaminski. ."Non c'è e non ci sarà alcun consenso aldei migranti in Polonia", scrive Kaminski.

Migranti, Polonia: "Non daremo consenso a trasferimento forzato" PPN - Prima Pagina News

Un nuovo rapporto dell’Organizzazione OCSE mostra le prove del trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia.Il governo di Varsavia (in campagna elettorale), alleato della premier, punta i piedi: no ai ricollocamenti obbligatori. A Bruxelles gettano acqua sul fuoco: ...