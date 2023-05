Tragedia fine di un allevatore caduto nella vasca dei suoi 40 coccodrilli

... soprattutto neisettimana". I cartelli appena installati sono "un simbolo e come tutti i ... Anche un sorpasso azzardato può provocare unairreparabile".Lad'amore di Romeo e Giulietta è un capolavoro letterario assoluto scritto alladel sedicesimo secolo. Tuttavia, non tutti sanno che l'idea di William Shakespeare non fu del tutto ...'Kevin lavorava da noi neisettimana già dal periodo pasquale di quest'anno, da subito ho ... Qui da noi da tre anni lavora anche lo zio, quindi stiamo vivendo una doppia enorme', ...

Tragedia di Mostizzolo, dolore senza fine. Il Comune di Sella ... l'Adige

Era nato a Foggia 19 anni fa Kevin Murataj, il ragazzo travolto e ucciso ieri sera 26 maggio a Lignano Sabbiadoro mentre attraversava la strada all'uscita da una pizzeria, dove insieme ai suoi compagn ...L’attaccante, 308 gol, si è ritirato nel 2016. L’Intesa con Roby Baggio, il Mondiale vinto in Germania 2006, la passione per la cucina emiliana, la famiglia ...