Traffico Roma del 27-05-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati da Simona Cerchiara sulla via Nomentana incidente difficoltà di circolazione all’altezza di via di Sant’Alessandro sul Raccordo Anulare sulla carreggiata esterna un incidente all’altezza della Tiburtina direzione di Firenze moderare la velocità nel tratto Sud del raccordo Intanto abbiamo rallentamenti perin carreggiata esterna tra Laurentina Appia il bivio per Napoli di Piazza Bologna sul viale XXI Aprile di un’ora fa un incidente all’altezza di largo 21 Aprile prestare attenzione a Monteverde nuovo Festival di quartiere in via Jenner piazza Scotti chiuse e bus deviati domani il Giro d’Italia apartenza nel pomeriggio dall’Eur da qui e prima verso Ostia poi la carovana Rosa andrà aper terminare la corsa in centro in via dei Fori Imperiali con questo è tutto un ...