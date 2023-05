Traffico Roma del 27-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare rallentamenti tra la via del Mare lo svincolo Laurentina in carreggiata esterna verso la A1 per Napoli in precedenza un incidente intanto nel tratto sud-est del raccordo abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra l’appia e la A1 per Napoli in carreggiata interna tra Nomentana e spina A proposito della via Prenestina incidente alla periferia diall’altezza di via di Rocca Cencia nel incidente coinvolti 4 veicoli in centro corteo nella zona dell’esquilino strade chiuse alnell’area di Piazza Vittorio possibili deviazioni nel trasporto pubblico e con questo per il momento è tutto alla prossima aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...